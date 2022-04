Santos visita o La Calera pela Sul-Americana e tenta superar ausência do seu artilheiro

Mais confiante após uma boa sequência de jogos nas últimas semanas, o Santos tenta confirmar a boa fase nesta quinta-feira, às 21h30, contra o modesto Unión La Calera, no Chile, pela Copa Sul-Americana. Por não poder contar com seu artilheiro, o time de Fabián Bustos encara o duelo como um bom teste contra um rival que ainda não perdeu na competição.

O Santos vem de um fraco início de temporada, com campanha de quase rebaixado no Paulistão e um começo irregular na Copa do Brasil. Mas, aos poucos, parece ganhar forma sob o comando de Bustos. No Brasileirão, ocupa a surpreendente liderança da tabela. E, por diferentes competições, vem de três vitórias nos últimos quatro jogos.

Neste embalo, tem todas as condições de vencer o La Calera e alcançar a liderança do Grupo C. No momento, o time chileno ocupa o primeiro posto, com quatro pontos, um a mais que a equipe brasileira. O Banfield também pode terminar a rodada na primeira posição.

O maior desafio do Santos nesta quinta será a ausência de Marcos Leonardo, artilheiro do time no ano, com cinco gols, apesar das seguidas ausências na Sul-Americana. O jogador vai cumprir o terceiro e último jogo de suspensão na competição por causa da expulsão sofrida diante do Libertad, na edição do ano passado.

Sem o jovem talento, Bustos deve escalar Bryan Angulo para compor o trio de ataque com Ângelo e Léo Baptistão. Ricardo Goulart, ainda sem convencer com a camisa santista, deve começar o jogo no banco de reservas. Na defesa, Bustos não deve promover mudanças ou retomar o esquema tático de três zagueiros.

O Santos vai encarar nesta quinta um rival que está sem técnico. Martín Anselmi, ex-auxiliar de Miguel Ángel Ramírez no Internacional e no Independiente del Valle, foi demitido na segunda-feira, junto com toda a sua comissão técnica. O clube chileno não divulgou quem será o interino.

Sem uma liderança no banco de reservas, o Unión La Calera conta com o apoio da torcida no estádio Sausalito, em Viña del Mar, e com a campanha acima do esperado na Sul-Americana. Ainda sem perder, empatou sem gols com a Universidad Católica, do Equador, na estreia, e venceu o mesmo Banfield que ganhou do Santos na primeira rodada.

Se briga pela ponta no torneio internacional, o La Calera vive situação totalmente oposto no Campeonato Chileno. É apenas o 15º colocado, dentro da zona de rebaixamento. Na última rodada, levou 3 a 2 do modesto Coquimbo Unido.

Estreante na Sul-Americana, o La Calera tem em seu elenco o brasileiro Pedro Henrique, que Anselmi havia buscado no Inter. O zagueiro pode aparecer entre os titulares nesta quinta.

FICHA TÉCNICA:

UNIÓN LA CALERA X SANTOS

UNIÓN LA CALERA - Ignacio Arce; Cristián Vilches, Pedro Henrique, Erick Wiemberg; Matias Fernandez, Brayan Garrido, Gonzalo Castellani, Yerco Oyanedel; Thomas Rodríguez, Lucas Passerini e Sebastian Sáez. Técnico: Carlos Galdames.

SANTOS - João Paulo; Madson, Eduardo Bauermann, Maicon, Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Zanocelo, Jhojan Julio; Angulo, Ângelo e Léo Baptistão. Técnico: Fabián Bustos.

ÁRBITRO - Ángel Arteaga (Venezuela).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Sausalito, em Viña del Mar, no Chile.