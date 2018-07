Santos volta a treinar em definitivo no CT Rei Pelé

A eliminação do México da Copa do Mundo permitiu que o Santos retornasse ao CT Rei Pelé para retomar seus treinos de intertemporada, o que já aconteceu nesta segunda-feira. Derrotada pela Holanda em Fortaleza, a seleção da América do Norte utilizou as instalações do clube durante o Mundial, de modo que elenco e comissão técnica santista passaram as duas últimas semanas em São José dos Campos, no interior do Estado de São Paulo.

O retorno a Santos podia ter acontecido antes, mas México e Costa Rica - que está treinando na Vila Belmiro - chegaram às oitavas de final da Copa. A maior surpresa ficou por conta do desempenho da seleção centro-americana, que ficou em primeiro lugar em um grupo com Uruguai, Itália e Inglaterra, passou pela Grécia nas oitavas e já está nas quartas de final do torneio.

O dia do elenco foi dividido entre atividade física para os atletas de linha e específica para os goleiros pela manhã e trabalho com bola no período da tarde, o primeiro promovido pelo técnico Oswaldo de Oliveira na volta ao CT. Os jogadores continuarão treinando em dois períodos até esta sexta e no sábado participarão de um jogo-treino contra um adversário ainda a ser definido.

Na única partida feita até aqui na intertemporada, o Santos venceu o Red Bull Brasil por 3 a 0, na última sexta, em São José dos Campos. O próximo compromisso oficial do clube será no dia 17 de julho contra o Palmeiras, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro - o mando é santista, mas o local do confronto ainda não foi definido.