Santos volta à Vila após lucrar menos no Pacaembu do que em sua estreia no ano

A primeira partida do Santos no Pacaembu em cerca de nove meses não lhe propiciou a melhor arrecadação da temporada. Embora o estádio tenha recebido o melhor público da equipe como mandante neste início de 2020, a renda líquida do empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no último sábado, não superou a registrada na estreia da equipe no Campeonato Paulista.

O clássico teve renda total de R$ 752.580,00, mas o clube ficou com R$ 268.343,60 desse montante. Já em outro 0 a 0, com o Red Bull Bragantino, em 23 de janeiro, na Vila Belmiro, o Santos lucrou R$ 351.484,63, apesar da arrecadação total ter sido menor, de R$ 511.705,00.

A partida contra o Palmeiras foi a primeira de um acordo fechado pelo Santos com a Allegra Pacaembu, consórcio que passou a administrar o estádio, que fará o clube mandar ao menos dez jogos nesta temporada no local.

No confronto com o Palmeiras, o Santos pagou aluguel de R$ 87.527,47 e teve despesas totais de R$ 368.252,77. E ainda foram deduzidos R$ 115.983,63. Com isso, sobraram R$ 268.343,60 para os cofres do Santos.

O público, porém, foi o melhor do Santos em 2020. O confronto com o Palmeiras teve 16.662 torcedores pagantes, com 20.371 pessoas presentes. Superou, assim, em número os 12.412 que compareceram para o confronto com o Bragantino.

Agora, então, o Santos voltará à Vila Belmiro para dois jogos. O time enfrentará no local o Mirassol, neste sábado, pelo Paulistão, e o equatoriano Delfín, na terça-feira, pela Copa Libertadores. O segundo duelo, porém, será realizado com os portões fechados por causa de punição imposta ao clube pela Conmebol.