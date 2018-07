Santos volta ao palco do título do Campeonato Brasileiro de 2004

SANTOS - O Santos terá lucro certo no seu último jogo como mandante, apenas para cumprir tabela, hoje às 19h30, no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, contra o Atlético-PR. Impedido de usar a Vila Belmiro, fechada para a troca da grama sintética (vetada pelos órgãos de segurança por ser produto de alta combustão) por outro tipo de piso nos camarotes térreos, o clube aceitou convite da Prefeitura de São José do Rio Preto para jogar no Teixeirão.

Em troca terá as despesas de transporte e hospedagem pagas pela empresa marketing esportivo EE&L, que ainda pagará uma cota, de valor não informado. A renda será da empresa promotora da partida.

Como na região de São José do Rio Preto há muitos santistas, o departamento de marketing do clube vai aproveitar a oportunidade para tentar conquistas novos sócios-torcedores, dentro do projeto Sócio-Rei. Entre os clubes que aderiram à campanha de sócio torcedor, o Santos, com cerca de 65 mil sócios, é o terceiro colocado do país, atrás apenas de Internacional e Grêmio.

Para promover ainda mais a integração entre clube e torcida, os garotos que jogam na escolinha de futebol “Meninos da Vila” em São José do Rio Preto poderão entrar em campo junto com os times.

Quem comanda a unidade é o ex-atacante Alberto, campeão brasileiro pelo clube em 2002. “O número de santistas aqui na região é muito grande e sei de bastante gente que estará domingo no Benedito Teixeira. Os alunos da escolinha também ficaram bastante entusiasmados e vamos levar muitos deles para entrar em campo com os jogadores. Tenho certeza que será uma grande festa”, disse o ex-jogador.

E também será a volta ao estádio da última conquista de título do Campeonato Brasileiro pelo clube, em 2004, ainda com a geração de 2002, com a vitória por 2 a 1 contra o Vasco da Gama. O técnico santista era Vanderlei Luxemburgo.

EM CAMPO

O jogo não tem importância nenhuma para o Santos, que perdeu a última chance de obter vaga para Libertadores de 2014 na derrota contra o Vitória em Salvador, há duas rodadas. Mas o time terá a torcida de Grêmio, Goiás e Botafogo, que se beneficiam em caso de derrota do Atlético-PR.

Uma das poucas motivações dos santistas é terminar o Brasileiro como a melhor colocação entre os paulistas, apesar de ter perdido Neymar e trocado o comando do time – saiu Muricy Ramalho e entrou o novato Claudinei Oliveira.

Desde o momento em que o presidente em exercício, Odílio Rodrigues Filho, confirmou que o Santos será comandado por outro treinador no Campeonato Paulista, a maioria dos jogadores prometeu transformar em decisões as últimas partidas para ajudar Claudinei a se valorizar. O treinador pode deixar o clube, com campanha superior à do ano passado, com Muricy e Neymar.

O time terá duas mudanças no meio-campo em razão da suspensão de Arouca pelo terceiro cartão amarelo e por causa da lesão que Alison sofreu no músculo adutor da coxa esquerda.

Os substitutos serão Alan Santos e Marcos Assunção. Com as alterações, Claudinei vai liberar Cícero para jogar mais adiantado, com o esquema variando de 4-4-2 para 4-3-3.

SANTOS X ATLÉTICO-PR

SANTOS: Aranha; Cicinho, Edu Dracena, Gustavo Henrique e Mena; Alan Santos, Marcos Assunção, Cícero e Montillo; Geuvânio e Thiago Ribeiro. Técnico: Claudinei Oliveira.

ATLÉTICO-PR: Weverton; Léo, Manoel, Luiz Alberto e Juninho; Deivid, Zezinho, Felipe e Everton; Marcelo e Ederson. Técnico: Vagner Mancini.

JUIZ: Wagner Reway (DF)

LOCAL: Estádio Teixeirão, em Rio Preto

HORÁRIO: 19h30

NA TV: Pay-per-view