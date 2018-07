Santos volta aos treinos sem os argentinos Miralles e Patito Rodriguez

SANTOS - Depois de ter curtido uma folga no último domingo, o elenco do Santos voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, sem contar com o meia Pato Rodriguez e o atacante Miralles. Os dois jogadores perderam espaço na equipe após a saída de Muricy Ramalho, demitido no final do mês passado, mas desta vez deixaram de treinar por outros motivos.

O meio-campista teve problema para retornar da Argentina. Ele resolveu viajar até o seu país nesta folga e perdeu o voo de volta, mas deve se apresentar em breve no clube. Já Miralles não participou da atividade por causa de uma contratura na panturrilha direita.

Além dos dois atletas, o Santos também não teve no treino desta segunda a presença dos zagueiros Edu Dracena e Neto e o meia Felipe Anderson, que se recuperam de lesões, assim como o atacante Victor Andrade, que foi submetido recentemente a duas pequenas cirurgias. Uma de desvio de septo e outra de amígdalas. Em compensação, o time contou com o retorno do zagueiro Rafael Caldeira, em fase final de recuperação de uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito, sofrida em fevereiro.

A preparação do Santos visa principalmente a continuidade do Campeonato Brasileiro, no qual o time voltará a atuar no clássico do próximo dia 7 de julho, contra o São Paulo, no Morumbi, pela sexta rodada da competição. Nesta terça-feira, a equipe santista fará um jogo-treino contra o Audax, às 15h30, no CT Rei Pelé.