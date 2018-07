Santos volta da folga já pensando na temporada 2014

SANTOS - Alguns jogadores, a maioria titulares, apenas correram em volta dos campos do CT Rei Pelé nesta terça-feira, na volta ao trabalho do elenco do Santos depois da folga do dia anterior. A outra parte do grupo santista passou todo o dia no Hospital do Coração, em São Paulo, realizando exames cardiológicos antecipados da pré-temporada.

O meia Renato Abreu, o atacante Everton Costa, o zagueiro Durval e os volantes Marcos Assunção e Renê Júnior, que estão fora dos planos santistas para 2014, foram dispensados dos exames. Com a antecipação dessas avaliações físicas e médicas, que já começou a ser feita na semana passada, o Santos espera ganhar tempo durante a pré-temporada.

O Santos ainda faz mais um jogo para fechar a temporada. No domingo, visita o Goiás no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela última rodada do Brasileirão. Em oitavo lugar no campeonato, o time não corre risco de rebaixamento e não tem chance de classificação para a Libertadores. Assim, vai apenas cumprir tabela, numa partida que também marca a despedida do técnico Claudinei Oliveira - a diretoria já avisou que ele não fica para 2014.