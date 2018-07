Santos voltará a São José dos Campos para treinar

As boas campanhas de México e Costa Rica na Copa do Mundo obrigaram o clube a procurar novamente um lugar alternativo para se preparar durante a parada do Brasileirão, justamente por causa do Mundial. Como ambos os países estão nas oitavas de final do torneio, o Santos depende da eliminação de um deles para saber quando volta para casa. Os costarriquenhos estão trabalhando na Vila Belmiro e os mexicanos, no CT Rei Pelé.

O elenco santista já trabalhou em São José dos Campos na semana passada, entre quarta-feira e sábado, dia em que retornou a Santos. Depois de folga no domingo, os jogadores participaram de treino físico de segunda e terça no CT Rei Pelé. O clube só volta a disputar uma partida no Brasileirão em 17 de julho, contra o Palmeiras - o mando é santista, mas o local do clássico ainda não foi definido.

Para o volante Renato, essa parada no Brasileirão, por causa da disputa da Copa do Mundo, tem sido muito boa. "Essa folga no calendário é muito boa para a gente. Vamos novamente para São José, onde daremos continuidade ao trabalho que foi iniciado e que vai ser muito valioso lá na frente", disse o jogador.