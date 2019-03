Santos voltará à Vila na semana do aniversário e com novidades ao torcedor

Sem atuar na Vila Belmiro desde a primeira rodada do Campeonato Paulista, o Santos fará uma volta especial ao estádio. O clube confirmou que ela ocorrerá durante a semana do aniversário do clube, contra o Atlético Goianiense, pela Copa do Brasil, e também contará com novidades para o torcedor, com mais opções de alimentação após o fechamento de uma parceria.

O aniversário de 107 anos de fundação do Santos será comemorado em 14 de abril, um domingo. E a reabertura do estádio foi marcada para o dia 11, uma quinta-feira, quando o time vai receber o Atlético-GO, no duelo de volta da terceira fase do torneio nacional - o primeiro está marcado para o dia 4.

A direção do clube trata o jogo com um dos eventos da "Semana Santos", que celebra o aniversário do time. Ela, inclui, entre outros a pré-estreia do filme "Santos de Todos os Gols", no dia 10, um jantar de homenagem aos bicampeões mundiais de 1963, no dia 12, e um torneio de futevôlei com a presença de ex-jogadores, no dia 13.

A volta à Vila Belmiro representará o fim de um período de quase três meses do Santos sem jogar no estádio, pois o último compromisso do time por lá foi em 19 de janeiro, na vitória por 1 a 0 sobre a Ferroviária. Depois disso, o clube optou por fechar o estádio para a realização de obras modernizadoras. E passou a mandar seus jogos no Pacaembu - foram oito partidas, sendo que o nono será o duelo de volta das semifinais do Paulistão contra o Corinthians, em 8 de abril.

Nesse compromisso com o Atlético-GO, o torcedor poderá observar na prática o início da parceria com a Original Co. Burger & Steak, a nova rede de alimentos e bebidas da Vila Belmiro, com o santista podendo consumir produtos da marca. E a parceria também vai permitir a ativação de 12 parceiros da rede, em comercialização que será disponibilizado em diferentes pontos do estádio.