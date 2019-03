Santos x América-RN: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Brasil

Santos e América-RN se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Pacaembu, pela segunda rodada da Copa do Brasil. As duas equipes vem animadas por suas boas campanhas nos estaduais.

Onde assistir Santos x América-RN ao vivo?

Santos x América-RN terá transmissão do canal SporTV e transmissão em tempo real do Estado. De acordo com o regulamento da Copa do Brasil, o jogo será realizado em turno único e se o duelo acabar empatado durante o tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

O Santos garantiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista neste final de semana, após derrotar o Oeste por 3 a 2. Após a partida com o América-RN, o time de Jorge Sampaoli terá pela frente o clássico com o Santos, domingo, na Arena Corinthians.

O América-RN também faz boa campanha no estadual. A equipe de Natal venceu as duas partidas realizadas pela segunda fase do Campeonato Potiguar. Na última rodada, o time comandado pelo técnico Flávio Araújo derrotou o Potiguar por 3 a 1. Assim como o Santos, o América também tem um clássico no final de semana. No Domingo, irá receber o ABC.