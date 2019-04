Santos x Atlético-GO: saiba como assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Santos e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro duelo teve vitória do time goiano por 1 a 0 e, com isso, a equipe paulista precisa vencer por dois gols de diferença ou mais para avançar. Se ganhar por um gol, a decisão vai para os pênaltis. Qualquer outro resultado dá Atlético-GO

Santos x Atlético-GO terá transmissão ao vivo do canal SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado .

O time paulista sabe que precisa reverter a vantagem do rival e conta com o apoio de sua torcida em casa para conseguir isso. O jogo terá arbitragem de Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ). Quem passar vai para a quarta fase da Copa do Brasil.

O Santos sabe da importância do confronto, ainda mais porque vem de uma eliminação na semifinal do Campeonato Paulista para o Corinthians. O time jogou bem, pressionou o tempo todo, mas fez só um gol e a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, o time foi menos eficiente que o rival e acabou sendo eliminado.

Do outro lado, o Atlético-GO vem de uma classificação contra o rival Vila Nova, ao vencer por 1 a 0 no último domingo. No próximo fim de semana, vai fazer a decisão do Campeonato Goiano contra outro rival, o Goiás. Mas as fichas neste momento estão voltadas para aprontar diante do favorito Santos e avançar na Copa do Brasil.