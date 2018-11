Santos x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Santos e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, dia 24, na Vila Belmiro, às 20h. O jogo que abre a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro vale muito para um e quase nada para outro. A partida ainda será a primeira após o técnico Cuca anunciar que deixará o time paulista ao final da temporada.

Santos x Atlético-MG terá transmissão do Premiere Futebol Clube e acompanhamento em tempo real do Estado. O Atlético procura se aproximar da vaga na Libertadores. Após uma fase ruim, o time reagiu, venceu três partidas seguidas e se aproximou de garantir uma vaga na pré-Libertadores 2019, mas ainda está ameaçado pelo Atlético-PR, que tem três pontos a menos. Uma vitória pode garantir a classificação em caso de tropeço do xará. O Furacão tem 53 pontos.

Do outro lado, o Santos chegou a entrar nessa mesma briga, mas não tem mais chance de disputar a competição continental após ficar cinco partidas sem vencer (quatro derrotas e um empate). Neste sábado, joga apenas para cumprir tabela e iniciar a despedida do técnico Cuca, que disse na sexta-feira que deixará o clube ao final da temporada por problemas de saúde. O time alvinegro soma 47 pontos.

Escalações de Santos x Atlético-MG

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alisson; Rodrygo, Carlos Sánchez, Diego Pituca e Bruno Henrique; Gabriel.

Atlético-MG: Victor; Émerson, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adílson e Elias; Luan, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira.