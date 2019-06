Santos x Atlético-MG onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Brasil

Santos e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Transmissão de Santos x Atlético-MG

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV. O Estado fará minuto a minuto da partida.

Após empate por 0 a 0, no Independência, em Belo Horizonte, quem vencer avança às quartas de final. Em caso de empate, independentemente do número de gols, o classificado será conhecido na decisão por pênaltis - não há mais o gol qualificado.

Para o jogo de quinta-feira, o técnico Jorge Sampaoli não poderá escalar Cueva e Derlis González, que vão defender Peru e Paraguai, respectivamente na Copa América. Por outro lado, Felipe Aguilar, Carlos Sánchez e Soteldo, que foram cortados, ficam à disposição. Everson será o goleiro titular.

Do outro lado, o técnico Rodrigo Santana deve promover o retorno do volante Zé Welison, que foi poupado diante do CSA, no domingo, pelo Brasileirão. O atacante Ricardo Oliveira, outro desfalques no final de semana, também fica à disposição.