Santos x Avaí: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em situação oposta na tabela, Santos e Avaí se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em uma partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Santos x Avaí terá transmissão ao vivo pelo Premiere e pela TV Globo (para todo o Brasil). Os dois canais também vão transmitir online através de seus sites e aplicativos para celular. O Estado fará tempo real da partida.

ESCALAÇÕES DE SANTOS X AVAÍ

Santos: Éverson; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Soteldo; Eduardo Sasha, Marinho e Uribe. Técnico: Jorge Sampaoli

Avaí: Lucas Frigeri, Léo, Betão, Marquinhos Silva e Igor Fernandes; Pedro Castro, Richard Franco, Ferrareis, João Paulo e Bruno Sávio; Lourenço. Técnico: Alberto Valentim

O Santos briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o time de Sampaoli conseguiu um excelente resultado como visitante ao superar o Botafogo por 1 a 0, com um gol de Marinho, no segundo tempo.

Já o Avaí ainda não venceu na competição e está na última colocação, com apenas cinco pontos. A equipe do técnico Alberto Valentim vem de empate sem gols com o Goiás, na Ressacada, em Santa Catarina. A principal ausência será o goleiro Wladimir, que pertence ao Santos.

“Jogar em casa brigando pela primeira colocação é sempre bom. Espero que nosso torcedor nos apoie bastante e possa encher a Vila Belmiro neste jogo que vale a primeira colocação” pic.twitter.com/cI13J2tTPe — Santos Futebol Clube (@SantosFC) July 26, 2019

