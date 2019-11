Santos x Bahia: como ver ao jogo ao vivo

Após tropeçarem em seus dois últimos compromissos pelo Campeonato Brasileiro, Santos e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), em compromisso válido pela 29ª rodada, na Vila Belmiro. Santos x Bahia terá transmissão do Premiere e do TNT. O Estado faz o tempo real da partida.

Com 52 pontos, o Santos é o terceiro colocado Brasileirão, sendo que no último sábado empatou por 0 a 0 com o Corinthians em Itaquera. No mesmo dia, o Bahia perdeu na Fonte Nova para o Internacional, resultado que o manteve com 41 pontos. No primeiro turno, o Santos venceu o confronto no estádio de Pituaçu por 1 a 0.

Últimos jogos do Santos (todos pelo Brasileirão)

26/10 - Corinthians 0 x 0 Santos

20/10 - Atlético-MG 2 x 0 Santos

17/10 - Santos 2 x 1 Ceará

13/10 - Internacional 0 x 0 Santos

09/10 - Santos 2 x 0 Palmeiras

Últimos jogos do Bahia (todos pelo Brasileirão):

26/10 - Bahia 2 x 3 Internacional

21/10 - Bahia 1 x 2 Ceará

16/10 - Grêmio 0 x 1 Bahia

12/10 - Fluminense 2 x 0 Bahia

09/10 - Bahia 0 x 0 São Paulo