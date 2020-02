Santos x Botafogo: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Paulista

Santos e Botafogo se enfrentam no fechamento da 5.ª rodada do Campeonato Paulista, nesta segunda-feira, às 20 horas (horário de Brasília), na Vila Belmiro. É possível assistir ao confronto pela TV fechada.

Onde assistir ao vivo Santos x Botafogo?

A partida terá transmissão pelo canal SporTV e pelo Premiere. Os dois canais vão passar a partida também online em seus sites e aplicativos. O Estado vai fazer tempo real do confronto.

O Santos lidera o Grupo A, com sete pontos. A equipe da Vila Belmiro soma duas vitórias, um empate e uma derrota. Os comandados de Jesualdo Ferreira buscam recuperação, após a derrota no clássico para o Corinthians no domingo passado.

O Botafogo faz a pior campanha entre os 16 clubes participantes do Paulistão. Ainda sem vitória na competição, o time de Ribeirão Preto perdeu três vezes, empatou outra e é o último colocado no Grupo B. O ataque fez três gols, enquanto a defesa foi vazada em 13 oportunidades.