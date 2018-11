Santos x Botafogo: escalações, onde assistir ao vivo e horário

Santos e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h, na Vila Belmiro, em um duelo que pode ser encarado como a última chance das duas equipes se manterem na briga por uma vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro. Um empate elimina a possibilidade para ambos.

Santos x Botafogo terá a transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Santos tropeçou diante do América-MG e a derrota por 2 a 1, em Belo Horizonte, na última rodada, praticamente tirou a equipe de Cuca na briga por uma vaga para a Libertadores. O time paulista tem 46 pontos e precisaria vencer todos os jogos e torcer por uma grande combinação de resultados para chegar no G-6.

Já Botafogo tem 47 pontos e está em 9º lugar no Brasileirão. Na última rodada, a equipe comandada por Zé Ricardo conquistou uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, em casa. Com o resultado, a equipe passou a ter esperança de brigar pela sexta vaga do G-6, que dá a classificação para a próxima Copa Libertadores.

Escalações de Santos x Botafogo

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Rodrygo; Copete (Sasha), Arthur Gomes e Gabriel Barbosa.

Botafogo: Gatito Fernandez; Marcinho, Yago (Benevenuto), Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Leo Valencia e Luiz Fernando; Erik e Brenner.