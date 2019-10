Santos x Ceará: como ver o jogo pelo Brasileirão

Após perder o segundo lugar para o Palmeiras na rodada passada, o Santos enfrenta o Ceará nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Santos x Ceará terá transmissão pela TNT e pelo Premiere. O Estado faz o tempo real da partida.

O Santos entra em campo pressionado para não deixar o Flamengo se distanciar ainda mais na liderança da competição e com uma possível disputa entre estrangeiros por uma vaga no time titular. Já o Ceará continua sua briga para escapar do rebaixamento à Série B. A equipe voltou a vencer após 10 rodadas ao bater o Avaí último no domingo.

Últimos jogos do Ceará no Brasileirão

13/10 Ceará 1 x 0 Avaí

9/10 Grêmio 2 x 1 Ceará

6/10 Ceará 0 x 1 Goiás

29/9 Atlético-MG 2 x 1 Ceará

25/9 Ceará 0 x 0 Cruzeiro

Últimos jogos do Santos (todos pelo Brasileirão)

13/10 Inter 0 x 0 Santos

9/10 Santos 2 x 0 Palmeiras

5/10 Vasco 0 x 1 Santos

29/9 Santos 2 x 0 CSA

26/9 Fluminense 1 x 1 Santos