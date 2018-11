Santos x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações

Santos x Chapecoense jogam nesta segunda-feira, às 20h, no Pacaembu, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra espera voltar ao G-6 enquanto os catarinenses tentam deixar as últimas posições do torneio nacional.

Santos x Chapecoense terá a transmissão da Sportv e acompanhamento em tempo real do Estado. O Santos ocupa a oitava posição, com 46 pontos, enquanto a Chape aparece em penúltimo, com 34. E as duas equipes vêm de derrota. O time paulista perdeu para o Palmeiras por 3 a 2 e a equipe catarinense foi superada pelo Bahia por 1 a 0.

Escalações de Santos x Chapecoense

Santos: Vanderlei; Daniel Guedes, Yuri, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Carlos Sánchez e Bryan Ruiz; Derlis González, Sasha e Rodrygo

Chapecoense: Jandrei; Eduardo, Douglas, Fabrício Bruno e Bruno Pacheco; Amaral, Márcio Araújo e Canteros; Doffo, Wellington Paulista e Leandro Pereira