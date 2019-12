Santos x Chapecoense: onde ver a partida

Santos e Chapecoense se enfrentam neste domingo (1), às 19h (horário de Brasília), no estádio Vila Belmiro, em Santos (São Paulo), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá arbitragem de Marielson Alves Silva (BA).

Onde assistir Santos x Chapecoense

​A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere para todo o Brasil e também é possível assistir online pelo site e aplicativo Premiere Play. O Estado vai fazer tempo real da partida.

O Santos se manteve na segunda posição do Campeonato Brasileiro mesmo com a derrota para o Fortaleza na última rodada. Como o Palmeiras (que tem o mesmo número de pontos mas perde nos critérios de desempate) também perdeu, a equipe só está atrás do líder Flamengo.

A Chapecoense, por sua vez, tem apenas 28 pontos, está na 19ª posição do Campeonato Brasileiro e vai apenas cumprir tabela contra o time paulista porque matematicamente o rebaixamento da equipe catarinense já foi decretado.