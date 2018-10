Santos x Corinthians: horário e onde assistir ao clássico

Santos x Corinthians se enfrentam neste sábado, às 19h, no estádio do Pacaembu, pela 29ª rodada do Brasileirão. As duas equipes entram em campo com objetivos bem distintos. A equipe santista aspira subir na tabela e começar a entrar na briga pelo G6. Já o time corintiano está com a cabeça na decisão da Copa do Brasil.

Santos x Corinthians terá transmissão no pay-per-view e no tempo real do Estado. O Santos tem 39 pontos e iniciou a rodada na sétima colocação. O Corinthians soma 35 e ocupa a 11ª posição.

Escalação do Santos

Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Yuri, Carlos Sánchez e Diego Pituca; Derlis González, Gabriel e Bruno Henrique. Técnico: Cuca.

Escalação do Corinthians

Walter; Pedro Henrique, Léo Santos, Marllon e Carlos Augusto; Douglas, Araos, Pedrinho, Mateus Vital e Emerson Sheik; Jonathas. Técnico: Jair Ventura.