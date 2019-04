Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo ao clássico paulista

Santos e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio do Pacaembu, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista. No primeiro jogo, o time de Fábio Carille venceu por 2 a 1 em Itaquera.

Santos x Corinthians terá transmissão do Sportv e do Premiere, além de minuto a minuto do Estado .

As duas equipes vem de fracas atuações pela Copa do Brasil no meio da semana. O time de Carille perdeu para o Ceará por 1 a 0 em casa, mas avançou por ter vencido o jogo de ida por 3 a 1.

O Santos também foi superado por 1 a 0, mas pelo Atlético-GO, fora de casa, no duelo de ida da terceira fase da competição. A volta está marcada para a próxima quinta-feira.

No jogo de ida pelo Paulistão, o Corinthians venceu por 2 a 1 e por isso garante vaga à final com um empate. O Santos, que terá os torcedores a seu favor, se vencer por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis.