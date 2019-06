Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da pausa para a Copa América.

Santos x Corinthians: transmissão

Santos x Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para todo o Brasil) e pelo canal Premiere e também é possível assistir online pelo site e pelo aplicativo dos canais. O Estado acompanha a partida em tempo real.

Santos x Corinthians: escalação

Santos: Everson; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Jean Lucas e Jean Mota; Marinho e Eduardo Sasha e Soteldo.

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Manoel, Henrique, e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza; Jadson, Gustagol (Vagner Love) e Clayson.

O time de Jorge Sampaoli vem de duas vitórias consecutivas e tem a oportunidade de assumir a liderança provisória da competição. Isso porque tem 17 pontos e o Palmeiras, com um jogo a menos, tem 19.

O Corinthians está em nono lugar com 12 pontos, mas também tem uma partida a menos. A equipe vem de quatro jogos sem sofrer gols na competição e tentará fechar o período antes da Copa América no G-6 do Brasileirão.