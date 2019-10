Santos x CSA: transmissão, tempo real e horário do jogo

Santos e CSA se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Jorge Sampaoli busca reagir para não se distanciar ainda mais da briga pelo título.

Santos x CSA terá transmissão da canal Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

O Santos amarga quatro jogos sem vencer no Brasileirão. Foram dois empates e duas derrotas. A equipe de Jorge Sampaoli ficou na igualdade com Athletico-PR e Fluminense, ambos por 1 a 1, e perdeu para Flamengo (1 a 0) e Grêmio (3 a 0).

Já o CSA tenta se levantar após ser goleada pelo Palmeiras por 6 a 2, na quinta-feira, no Pacaembu. A equipe alagoana continua na briga para fugir do rebaixamento. Antes da derrota acachapante, o time de Argel Fucks havia conseguido duas boas vitórias sobre Chapecoense (2 a 0) e Ceará (1 a 0) e um empate com o São Paulo (1 a 1) no Morumbi.