Santos x Ferroviária: onde assistir ao vivo a estreia das equipes no Paulistão

Cercado de desconfiança, o Santos estreia no Campeonato Paulista contra a Ferroviária neste sábado, às 17h, na Vila Belmiro. O time alvinegro é o primeiro dos considerados grandes a jogar no estadual.

Santos x Ferroviária terá transmissão do pay-per-view e acompanhamento em tempo real do Estado. O Santos estreia na temporada com muitas dúvidas, mas tendo como principal atração a presença do técnico Jorge Sampaoli no banco de reservas. Será o primeiro jogo oficial dele pelo time da Vila Belmiro.

Já a Ferrinha, como é conhecida a Ferroviária, entra no estadual adotando a política de pés no chão e espera chegar longe mesmo sabendo que não está entre os favoritos da competição.

O time alvinegro está no Grupo C do Paulistão, ao lado de Ponte Preta, Red Bull e São Caetano. A Ferroviária aparece no Grupo C, com Bragantino, Corinthians e Mirassol.

Veja os jogos da primeira rodada do Campeonato Paulista

Sábado

16h30 Ponte Preta x Oeste

17h Santos x Ferroviária

19h30 São Paulo x Mirassol

21h30 Bragantino x Guarani

Domingo

11h Botafogo x São Bento

17h Corinthians x São Caetano

19h Red Bull x Palmeiras

18h15 Ituano x Novorizontino