Santos x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalação dos times

Santos x Flamengo jogam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, um "amistoso de luxo". O clássico nacional terá transmissão do Premiere e também é possível assistir ao vivo pelo site e aplicativo do canal.

O Estado fará transmissão ao vivo em tempo real do confronto, entre o campeão e o segundo colocado do Brasileirão.

Escalação de Santos x Flamengo

Santos : Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Diego Pituca; Alison, Jean Mota e Carlos Sánchez; Soteldo, Marinho e Eduardo Sasha. Técnico : Jorge Sampaoli.

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Rhodolfo e Filipe Luís; Arão, Gerson e Arrascaeta; Everton Ribeiro (Diego), Bruno Henrique (Reinier) e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

Líder com sobras, o Flamengo chegou aos 90 pontos e vem de uma goleada por 6 a 1 sobre o Avaí. Este é o último compromisso do Fla em solo brasileiro, antes da disputa do Mundial de Clubes.

Já o Santos disputa a segunda posição com o Palmeiras, ambos com 71 pontos. A equipe de Jorge Sampaoli leva vantagem no número de vitórias e na rodada passada perdeu para o Athletico-PR por 1 a 0, em Curitiba.