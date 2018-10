Santos x Fluminense: horário, onde assistir ao vivo e escalações

Santos x Fluminense jogam neste sábado, às 18h30, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Brasileirão. As duas equipes buscam um resultado positivo para se aproximarem do G-6. Mas no caso do Flu, o time carioca divide as atenções com a Copa Sul-Americana e por isso deverá poupar boa parte dos jogadores considerados titulares.

Santos e Fluminense terá a transmissão da TV Globo (exceto para Pernambuco, que pode assistir ao jogo no Pay-per-view) e acompanhamento em tempo real do Estado. O Santos inicia a rodada com 43 pontos e a sétima posição, enquanto o Flu tem 40 e o está em nono.

A equipe paulista vem de cinco jogos de invencibilidade e na última rodada, empatou fora de casa com o Internacional, por 2 a 2. Quanto ao Fluminense, o técnico Marcelo Oliveira deverá poupar os principais jogadores, já que quarta-feira, o Flu encara o Nacional-URU, fora de casa, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. No primeiro duelo, no Rio, empate por 1 a 1.

Cuca deve escalar o Santos com Vanderlei; Victor Ferraz, Robson Bambu, Lucas Veríssimo e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Rodrygo, Gabigol e Bruno Henrique.

O Flu, cheio de reservas, deve ir a campo com Rodolfo, Igor Julião, Paulo Ricardo, Frazan e Marlon; Airton, Dodi e Daniel; Marcos Junior, Junior Dutra e Kayke (Caio) .