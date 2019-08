Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Santos e Fortaleza se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (São Paulo), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vão em busca da vitória após terem tropeçado na rodada anterior, quando foram derrotadas e agora querem se recuperar no torneio.

Santos x Fortaleza será exibido ao vivo pelo canal TNT, pela Globo e pelo Premiere. O Estado vai fazer tempo real da partida.

A arbitragem será de Rodrigo D'alonso Ferreira (SC), auxiliado por Helton Nunes (SC) e Alex dos Santos (SC). O responsável pela VAR (árbitro de vídeo) será Rafael Traci (SC).

O Santos está na liderança do Campeonato Brasileiro, mas vem de duas derrotas seguidas, para Cruzeiro e São Paulo, e ligou o sinal de alerta. O time conta com a força de sua torcida para tentar se impor em casa contra um adversário que tenta se recompor após a saída do técnico Rogério Ceni.

Já o Fortaleza ocupa uma posição intermediária na tabela de classificação e sabe que um empate na Vila Belmiro será importante para manter uma distância da zona de rebaixamento. A equipe vem de derrota para o Internacional, no Castelão, e espera fazer uma boa partida contra o time que está na liderança do campeonato.