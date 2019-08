Santos x Goiás: onde assistir ao vivo, escalações e horário da partida

Líder do Campeonato Brasileiro, o Santos recebe o Goiás neste domingo, às 11h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 13ª rodada. A equipe alvinegra tem 29 pontos, apenas dois a mais que o Palmeiras, segundo colocado. O Goiás é o nono colocado, com 17 pontos.

Santos x Goiás será transmitido ao vivo pelo canal Premiere, que também vai exibir online a partida em seu site e aplicativo. Além disso, o Estado vai fazer tempo real da partida.

ESCALAÇÕES DE SANTOS X GOIÁS

Santos: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca e Carlos Sánchez; Derlis González, Soteldo e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli.

Goiás: Tadeu; Kevin, Yago, Rafael Vaz e Jefferson; Geovane, Léo Sena e Marlone; Michael, Kayke e Leandro Barcia. Técnico: Claudinei Oliveira.

O Santos vem embalado por uma sequência de seis vitórias consecutivas e assumiu a liderança na rodada passada, quando ganhou do Avaí por 3 a 1 após o empate do Palmeiras com o Vasco. O Goiás, por sua vez, não vence há três jogos no Brasileirão: vem de dois empates sem gols e a goleada por 6 a 1 do Flamengo.

Zagueirão! Aguilar comentou sobre a expectativa para o próximo duelo do Brasileirão e o foco no trabalho do Peixe para se manter na primeira posição da tabela! #AquiÉSantos pic.twitter.com/t3HMuWSh2O — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 2, 2019

Como de costume, o técnico Jorge Sampaoli não revelou a equipe. O argentino costuma fazer mudanças e pode optar novamente por escalar a equipe com três zagueiros. No Goiás, Claudinei Oliveira falou que não fará "mudanças drásticas".