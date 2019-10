Santos x Grêmio: transmissão, horário e escalações

Santos e Grêmio se enfrentam neste sábado, às 21h (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na reabertura do returno.

A partida desta transmissão pelo canal Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES:

Santos: Everson; Lucas Veríssimo, Aguilar e Luan Peres; Victor Ferraz, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jorge; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

Grêmio: Paulo Victor; Galhardo, Paulo Miranda, David Braz e Bruno Cortez; Michel, Matheus Henrique e Jean Pyerre; Alisson, Everton e Diego Tardelli.

Cinco pontos atrás do líder Flamengo, o Santos tenta se recuperar de duas partidas sem vitória. A última delas foi exatamente o confronto direto contra o rival carioca quando o time de Jorge Sampaoli perdeu por 1 a 0 no Maracanã.

Para o Grêmio, a partida é importante para tentar se aproximar dos líderes. No último jogo, o time venceu o Goiás por 3 a 0 em grande atuação do ataque gaúcho.

O Santos deve contar com o retorno do meia Evandro, recuperado de um edema na coxa esquerda. Após entorse no tornozelo esquerdo, Diego Pituca está fora.

Como o primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores, diante do Flamengo, só vai acontecer dia 2 de outubro, o time gaúcho se concentra no Brasileirão. O técnico Renato Gaúcho poderá contar com o zagueiro Kannemann, recuperado de uma lesão no pé esquerdo.