Santos x Inter de Limeira: onde assistir ao jogo do Paulistão

Santos e Inter de Limeira se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. É possível assistir ao confronto pela TV e internet.

Santos x Ponte Preta: transmissão

A partida terá transmissão do Premiere. Outra opção é assistir online pelo aplicativo Premiere Play e o Estado vai fazer tempo real do confronto.

O Santos abre a terceira rodada na liderança do Grupo A, com quatro pontos. A equipe vem de vitória por 2 a 1 sobre o Guarani, depois de ter empatado sem gols com o Red Bull Bragantino na estreia.

Já a Inter de Limeira se reabilitou na rodada passada. Venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, sendo que na estreia havia sido goleada por 4 a 0 pelo Guarani.

A partida desta quinta-feira marcará o reencontro entre Santos e Elano. Hoje treinador da Inter, o ex-meia conquistou o Brasileirão em 2002 e 2004, a Libertadores em 2011, entre outros títulos em sua passagem pelo Santos. Também foi técnico interino da equipe em 2017.