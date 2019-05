Santos x Inter: transmissão e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Santos recebe o Internacional neste domingo, às 16h (horário de Brasília), para um jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio da Vila Belmiro, em Santos.

ONDE ASSISTIR AO VIVO SANTOS X INTERNACIONAL?

A partida terá transmissão ao vivo pela Rede Globo (para São Paulo e Rio Grande do Sul), Premiere e TNT. O torcedor também poderá assistir pelo site e aplicativos Globo Play e Premiere e o Estado fará minuto a minuto da partida.

SANTOS X INTER: ESCALAÇÃO

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Jean Lucas (Lucas Veríssimo), Carlos Sánchez e Jean Mota (Eduardo Sasha); Rodrygo e Soteldo.

Internacional: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Nonato e D'Alessandro; Nico López e Paolo Guerrero.

Após cinco rodadas, o Santos ocupa a quarta colocação do Brasileirão com 10 pontos. São três vitórias, um empate e uma derrota na competição, que é liderada pelo Palmeiras, com 13. No último sábado, o time santista foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 0, em São Paulo. Antes, havia batido o Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre, o Fluminense por 2 a 1, em Santos, e o Vasco por 3 a 0, na capital paulista. A igualdade foi por 0 a 0 contra o CSA, em Maceió.

Com nove pontos, o Internacional está na quinta posição - são três vitórias, todas em Porto Alegre, e duas derrotas, ambas como visitante, até o momento. O time gaúcho venceu Flamengo (2 a 1), Cruzeiro (3 a 1) e CSA (2 a 0). Os resultados negativos foram contra Chapecoense (2 a 0, em Chapecó) e Palmeiras (1 a 0, em São Paulo).