Santos x Mirassol: onde assistir ao vivo a partida pelo Paulistão

Time sensação do futebol paulista, o Santos enfrenta o Mirassol neste sábado, às 17h (de Brasília), no Pacaembu, em São Paulo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O time de Sampaoli vem de uma goleada sofrida e outra recebida, o que causa incerteza para parte da torcida.

Onde assistir Santos x Mirassol?

A partida terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Santos continua como líder do Grupo A, com 12 pontos, mas na última rodada do estadual, foi surpreendido e goleado por 5 a 1 pelo Ituano. Entretanto, o time de Jorge Sampaoli se redimiu em seguida ao atropelar o Altos, do Piauí, por 7 a 1, pela Copa do Brasil.

Já o Mirassol vem de um empate em casa por 2 a 2 com o Guarani, resultado que deixou a equipe na quarta colocação do Grupo C, com cinco pontos. Dependendo dos placares da rodada, a equipe do interior pode até assumir a liderança do grupo, que conta com o Corinthians.

VEJA OS JOGOS DA SEXTA RODADA DO CAMPEONATO PAULISTA

Sexta-feira

18h45 Red Bull x Ituano

21h São Bento x Ferroviária

Sábado

17h Santos x Mirassol

19h Ponte Preta x São Paulo

19h São Caetano x Oeste

Domingo

17h Novorizontino x Corinthians

20h Guarani x Botafogo

Segunda-feira

20h Palmeiras x Bragantino