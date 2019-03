Santos x Novorizontino: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Paulista

Já classificado, o Santos enfrenta o Novorizontino nesta sexta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), no Pacaembu, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O time alvinegro pode garantir a liderança do grupo e a equipe de Novo Horizonte a classificação para as quartas também.

Transmissão de Santos x Novorizontino

Santos x Novorizontino terá transmissão do canal Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Santos é o líder do Grupo A, com 23 pontos, seguido pelo Red Bull, com 21. Já o Novorizontino é o segundo do Grupo B, com 16 pontos, três a menos que o Palmeiras e dois a mais que o Guarani.

O time comandado por Jorge Sampaoli empatou sem gols com o Corinthians, no domingo passado. Depois de encarar o Novorizontino, a equipe alvinegra se despede da fase de grupos diante do Botafogo, de Ribeirão Preto.

O Novorizontino derrotou o São Caetano na última segunda-feira por 2 a 1 e se aproximou da classificação. A equipe do interior paulista faz seu último jogo na fase de grupos contra a Ferroviária, quarta-feira.