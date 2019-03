Santos x Oeste: transmissão e horário do jogo válido pelo Paulista

Líderes de seus grupos no começo da rodada, Santos e Oeste jogam neste sábado, às 19h (de Brasília), no estádio do Pacaembu, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. O time alvinegro lidera o Grupo A e a equipe de Barueri está na frente do Grupo D.

Onde assistir Santos x Oeste ao vivo?

Santos x Oeste terá a exibição do canal SporTV e do Premiere, além de transmissão em tempo real do Estado. A equipe comandada por Jorge Sampaoli vai muito bem no Paulistão, mas precisa se levantar após a eliminação precoce na Copa Sul-Americana. Já o Oeste, embora esteja na liderança do Grupo D, perdeu seus dois últimos jogos.

Na última terça-feira, sem a presença da torcida, já que cumpria punição imposta pela Conmebol, o Santos empatou em 1 a 1 com o River Plate-URU e foi eliminado ainda na primeira fase da Sul-Americana. No sábado passado, foi até o Allianz Parque e ficou no 0 a 0 com o Palmeiras. Depois da partida com o Oeste, os comandados de Sampaoli enfrentam o América-RN nesta quinta, pela Copa do Brasil, e depois jogam o clássico com o Corinthians.

O Oeste perdeu para a Ferroviária por 2 a 1 e foi eliminado da Copa do Brasil pelo Criciúma. Após empate por 0 a 0 no tempo normal, o time de Barueri perdeu nos pênaltis por 7 a 6. Após o Santos, o time rubro-negro encara, na ordem, Red Bull, Corinthians e Mirassol.