Santos x Palmeiras: veja informações sobre venda de ingressos

Santos x Palmeiras vão se enfrentar no próximo sábado, dia 29, no estádio do Pacaembu, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O clube alvinegro, mandante da partida, informou que até a noite da última quarta-feira foram vendidos 9 mil ingressos para o clássico. O duelo terá apenas santistas em razão da torcida única, medida em vigor desde 2016.

A venda de ingressos para a partida está aberta para sócios do Santos desde o dia 18. A comercialização pela internet no site da Futebol Card para não associados começou nesta segunda-feira e a venda física nas bilheterias do Pacaembu e da Vila Belmiro terá início nesta quinta-feira, às 10 horas.

Santos x Palmeiras: comprar ingressos

O sócio-torcedor poderá comprar seu ingresso pelo site www.sociorei.com. A venda online para sócio seguirá até a hora do jogo. No dia da partida, do início até o intervalo, o associado poderá adquirir ingressos apenas nas bilheterias do estádio. O torcedor não associado pode adquirir seu bilhete no portal www.futebolcard.com, nas bilheterias e nos postos autorizados.

Os sócios Silver pagarão o preço de meia-entrada, os que são Gold têm desconto de 75% e os associados Black não pagarão para entrar no jogo, mas precisarão fazer suas reservas por meio do site Sócio Rei.

Os sócios do plano Silver terão direito a comprar um ingresso adicional, os associados ao Gold podem adquirir dois bilhetes a mais e os que são Black têm o benefício de efetuar a compra de mais três ingressos para levar amigos. Os ingressos adicionais serão vendidos pelo valor de meia-entrada (não cumulativo).

Preços dos ingressos para o clássico