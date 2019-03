Santos x Red Bull: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Paulista

Santos e Red Bull abrem as quartas de final do Campeonato Paulista neste sábado, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O jogo da volta acontecerá na terça-feira, dia 26, em Campinas.

Santos x Red Bull terá transmissão do canal SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado. As duas equipes estavam no Grupo A na primeira fase e o Red Bull ficou na liderança com 27 pontos, quatro a mais que o Santos.

Na primeira fase, o Red Bull venceu oito jogos, empatou três e perdeu apenas uma partida. Diante dos grandes, o resultado foi positivo: derrotou o Corinthians por 2 a 0 e empatou com São Paulo (0 a 0) e Palmeiras (1 a 1). Na quarta-feira, a equipe dirigida por Antônio Carlos Zago derrotou o Guarani por 2 a 1.

O Santos chegou a ser o time sensação do Paulistão, mas caiu de rendimento e chega no mata-mata cercado de dúvidas. A equipe dirigida por Jorge Sampaoli venceu sete jogos, empatou dois e perdeu três, com direito a duas goleadas sofridas para Ituano 5 a 1) e Botafogo (4 a 0).