Santos e São Paulo duelam na Vila Belmiro com desempenhos distintos nos clássicos em 2022

Santos e São Paulo têm objetivos diferentes neste segundo semestre, mas ambos ocupam a zona intermediária da tabela do Brasileirão. Os dois se enfrentam neste domingo, às 19h, na Vila Belmiro, com desempenhos distintos nos clássicos disputados em 2022.

O São Paulo tem 57% de aproveitamento nas partidas contra os rivais, sendo seis vitórias, um empate e quatro derrotas. Está invicto contra Corinthians e Santos e as quatro vezes em que saiu de campo derrotado foi para o Palmeiras. Já o time da Vila tem rendimento de apenas 29% nos clássicos em 2022, com duas vitórias, um empate e cinco derrotas. Só venceu o Corinthians, em duas oportunidades.

O Santos teve a semana toda para treinos e descanso, já que está focado apenas no Brasileirão. Novos reforços do clube, Soteldo e Gabriel Carabajal treinaram com o time e podem estrear no clássico. Na primeira passagem, entre 2019 e 2021, Soteldo marcou 20 gols e fez 17 assistências em 105 jogos com a camisa alvinegra.

Antes de retornar à Vila, ele teve seu nome especulado no São Paulo, mas em sua apresentação nesta semana fez questão de dizer que não conversou com a diretoria tricolor. "Nunca falei com eles, nem com ninguém. Eu, pessoalmente, não. Para mim, não chegou nada. Não sei se teve muita especulação, mas eu avisei que ia voltar para cá quando falei com meus representantes".

Há dúvidas na escalação do Santos para o clássico. Com lesão na coxa, Carlos Sánchez será desfalque e uma vaga no meio-campo pode ser a chance de o meia Luan fazer sua estreia como titular da equipe. Caso Soteldo comece jogando, Lucas Braga pode ir para o banco de reservas. Também há possibilidade de o técnico Lisca voltar com Lucas Pires na vaga de Felipe Jonathan na lateral esquerda.

O São Paulo está empolgado com as classificações às semifinais da Sul-Americana e da Copa do Brasil. A equipe tricolor vem de um empate em 2 a 2 com o América-MG, na quinta-feira, e resistiu à pressão adversária mesmo com a expulsão do zagueiro Miranda no segundo tempo.

O foco do time do técnico Rogério Ceni são as duas copas, mas o Brasileirão não será deixado de lado. É um discurso que o treinador vem reforçando há algumas rodadas. O São Paulo tem oscilado na competição e venceu apenas uma das últimas seis partidas.

"No Brasileirão, precisamos de pontos. As copas são ilusórias. Temos que tentar no mínimo uma pré-Libertadores porque pode ser frustrante. As pessoas acham que está tudo legal, mas se você for campeão. Se não, ninguém lembra de mais nada. Temos que estar preparados para vencer, mas muito conectados ao Brasileirão. O São Paulo precisa participar da Libertadores do ano que vem. Precisa dessa receita, de patrocínio, de exposição de mídia. E isso só a competição dá. Mas não é fácil chegar nela", analisou.

Como o São Paulo já faz o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil diante do Flamengo na próxima quarta-feira, a tendência é que Ceni poupe alguns atletas e faça novamente mudanças no time titular para o clássico deste domingo.

FICHA TÉCNICA

SANTOS: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Rodrigo Fernández, Zanocelo e Carabajal (Luan); Soteldo (Lucas Braga), Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Técnico: Lisca.

SÃO PAULO: Jandrei; Rafinha, Miranda, Diego Costa, Léo, Wellington; Gabriel Neves, Galoppo, Nikão, Patrick e Calleri (Eder). Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio.

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Vila Belmiro.

TV - Premiere.