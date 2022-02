Santos x São Paulo: ingressos começam a ser vendidos nesta terça com preços entre R$ 50 e R$ 100

A oitava rodada do Campeonato Paulista terá como destaque o clássico entre Santos e São Paulo, dois times que ainda precisam de provar eficientes na temporada. A partida ocorre no domingo, dia 20, às 18h30, na Vila Belmiro. A venda de ingressos para o duelo começa oficialmente nesta terça-feira, com as entradas custando entre R$ 50 e R$ 100. Há restrições nas arenas paulistas por cauda da covid-19.

Seguindo os protocolos de orientações para o retorno dos torcedores ao estádio, a Vila terá capacidade máxima de 70%. Os torcedores devem apresentar o comprovante de vacinação contra a covid com duas doses ou dose única. Caso tenha recebido apenas a primeira dose, a pessoa deve apresentar o resultado negativo do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. O uso de máscara é obrigatório.

Os bilhetes para o "San-São", como o duelo é conhecido, serão vendidos somente online pelo site www.futebolcard.com. Sócios do Santos, mandante da partida, poderão adquirir os ingressos pela plataforma do clube (www.sociorei.com). O cadastro no momento da compra deverá ser feito com o mesmo nome e CPF do torcedor que irá ao jogo. Não há gratuidade para crianças (ainda que de colo), idosos ou pessoas com deficiência. Haverá inda apenas torcida do mandante.

Embaladas pelas vitórias no fim de semana, as equipes entram em campo pela sétima rodada antes do clássico de domingo. Nesta quinta-feira, o Santos, que vem de vitória sobre o Ituano, por 2 a 1, visita o Mirassol, enquanto o São Paulo, que venceu a Ponte Preta pelo mesmo placar, recebe a Inter de Limeira. Fábio Carille e Rogério Ceni está sob pressão em seus respectivos clubes. Mas não há possibilidade de demissão neste momento.

Veja o cronograma de vendas e o preço dos ingressos

CRONOGRAMA DE VENDAS

Sócios Black: 15/02 (terça-feira), às 09 horas

Sócios Gold: 15/02 (terça-feira), às 18 horas

Sócios Silver: 16/02 (quarta-feira), às 09 horas

Não sócios e convidados de sócios: 16/02 (quarta-feira), às 18 horas

Os convidados são de acordo com o estabelecido para cada plano: Black até três, Gold até dois e Silver até um. O convidado não precisa ser associado. O benefício, que já era realizado com 100% da capacidade do estádio, passou a ser adotado também com o limite de 70% do público, estabelecido pela pandemia do covid-19. O ingresso para o convidado terá 50% de desconto, sendo necessário a compra para o mesmo setor do associado. Independentemente se o Sócio Rei já garantiu seu lugar ou não para a partida, poderá efetuar para os convidados normalmente

PREÇOS DOS INGRESSOS

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)

Inteira: R$ 50,00

Meia e Silver: R$ 25,00

Gold: R$ 12,50

Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)

Inteira: R$ 50,00

Meia e Silver: R$ 25,00

Gold: R$ 12,50

Black: Gratuito

Camarote Superior Dom Pedro (P 23)

Inteira: R$ 100,00

Meia e Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)

Inteira: R$ 60,00

Meia e Silver: R$ 30,00

Gold: R$ 15,00

Black: Gratuito

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)

Inteira: R$ 80,00

Meia e Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

Arquibancada Tiradentes (P 7/8)

Inteira: R$ 50,00

Meia e Silver: R$ 25,00

Gold: R$ 12,50

Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 21/24)

Inteira: R$ 50,00

Meia e Silver: R$ 25,00

Gold: R$ 12,50

Black: Gratuito

Arquibancada Princesa Isabel (P 19)

Inteira: R$ 50,00

Meia e Silver: R$ 25,00

Gold: R$ 12,50

Black: Gratuito

Geral Santista (P 21)

Inteira: R$ 40,00

Meia e Silver: R$ 20,00

Gold: R$ 10,00

Black: Gratuito

Cadeira Térrea (P 26)

Inteira: R$ 60,00

Meia e Silver: R$ 30,00

Gold: R$ 15,00

Black: Gratuito

Cadeira Coberta José de Alencar (P 22)

Inteira: R$ 80,00

Meia e Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)

Inteira: R$ 100,00

Meia e Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

PMR – Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)

Inteira: R$ 60,00

Meia e Silver: R$ 30,00

Gold: R$ 15,00

Black: Gratuito

PCD – Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)

Inteira: R$ 10,00

Meia e Silver: R$ 5,00

Gold: R$ 2,50

Black: Gratuito