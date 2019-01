Santos x São Paulo: onde assistir ao vivo pela TV ao clássico paulista

Santos e São Paulo fazem neste domingo, às 17h (horário de Brasília), no estádio do Pacaembu, o primeiro clássico estadual da temporada. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista e tem o mando do time praiano, que trouxe a partida para a capital enquanto a Vila Belmiro passa por reformas. O jogo terá transmissão pela TV Globo (para São Paulo) e Premiere, além de acompanhamento em tempo real no Estado.

Os dois times venceram as duas primeiras partidas oficiais da temporada. O Santos passou pela Ferroviária por 1 a 0 e aplicou 4 a 0 no São Bento, na última quinta-feira, enquanto o São Paulo goleou o Mirassol por 4 a 1 e depois passou pelo Novorizontino fora de casa pelo placar de 3 a 0. Pela sequência dos jogos e por ser início de temporada, as equipes devem poupar alguns atletas.

O encontro vale também para os dois técnicos estrearem em clássicos. O recém-contratado Jorge Sampaoli inicia a passagem pelo Santos e ambientação ao futebol brasileiro, após se mudar para o País em 2019. Já o são-paulino André Jardine foi efetivado no cargo no fim do ano passado e agora vivencia as primeiras oportunidades.

Veja a terceira rodada do Paulistão 2019:

Sábado

Guarani x Oeste

Corinthians x Ponte Preta

Domingo

Red Bull x Bragantino

Santos x São Paulo

São Caetano x Palmeiras

Mirassol x Novorizontino