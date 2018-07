Santos x São Paulo tem baixa procura por ingressos

SANTOS - Ainda era fraca, nesta segunda-feira, a procura de ingressos para o clássico entre Santos e São Paulo, quarta-feira às 21h50, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Brasileirão. Entre ingressos da promoção de três jogos (Criciúma, Náutico e São Paulo), vendidos com desconto até o dia 22, e bilhetes apenas para a partida diante do Tricolor, haviam sido vendidos pouco mais 2.500 entradas, pela internet, para sócios e não associados, nas bilheterias da Vila Belmiro e postos autorizados.

Foi destinado ao São Paulo um lote de 600 entradas de arquibancadas.Os ingressos para sócios continuam à venda pelo site www.sociorei.com.br até as 15h desta terça. O bilhete custa R$ 20 para as arquibancadas de sócio contribuinte (portões 1/2 e 17) e arquibancadas superiores dos portões 7/8 e 24. Para a arquibancada térrea lateral (portão 26), o valor é de R$ 25.

Os demais torcedores podem adquirir entrada do setor premium (cadeiras cobertas de fundo) pelo site www.futebolcard.com (R$ 80, a inteira, e R$ 40, a meia) até o início do segundo tempo do jogo. A venda nas bilheterias da Vila Belmiro foi iniciada no domingo e poderá se estender até o intervalo do jogo, caso sobrem ingressos. Nesta terça, o torcedor poderá adquirir entradas nas bilheterias da Vila e nos postos autorizados entre as 10 e 18h. No Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a venda será das 11 às 17h.