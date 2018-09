Santos x São Paulo: veja o horário, onde assistir e o que está em jogo

Santos e São Paulo fazem neste domingo, a partir das 16h, na Vila Belmiro, o clássico paulista da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time da Vila busca se aproximar da briga por uma vaga na Libertadores, a equipe do Morumbi não pode pensar em tropeçar, com o risco de ver o Internacional abrir vantagem na liderança, hoje dividida na pontuação.

Com transmissão pela TV Globo, o jogo representa a chance de o Santos colar no G-6. O time dirigido por Cuca está a dez pontos do Grêmio, sexto colocado e último que hoje estaria classificado à competição continental do ano que vem. Já a equipe de Diego Aguirre, com os mesmos 49 pontos do Inter, só está atrás na tabela do Brasileiro porque tem saldo de gols inferior (18 a 17).

A sequência santista empolga: o time conseguiu quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Com isso, abandonou a zona de risco e chegou à oitava colocação com 31 pontos – e um jogo a menos. Grande parte da fase positiva se deve ao atacante Gabriel, artilheiro do Brasileirão com 12 gols.

Do outro lado, a equipe tricolor conquistou importante vitória sobre o Bahia (1 a 0), na última rodada, e chega ao San-São com performance superior à do primeiro turno. Àquela ocasião, havia somado sete pontos na série anterior ao clássico. Desta vez, obteve oito. Aguirre terá o retorno do meia-atacante Everton, recuperado de lesão e desfalque nos últimos três jogos.

Prováveis escalações

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Robson Bambu, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Carlos Sánchez e Diego Pituca; Derlis González (Eduardo Sasha), Gabigol e Rodrygo. Técnico: Cuca.

São Paulo: Sidão; Araruna (Liziero), Bruno Alves (Arboleda), Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Jucilei e Nenê; Rojas, Everton e Diego Souza. Técnico: Diego Aguirre.