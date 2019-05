Santos x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileiro

Em lados opostos na tabela do Campeonato Brasileiro, Santos e Vasco se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela quarta rodada do Brasileirão.

Transmissão ao vivo de Santos x Vasco

Santos x Vasco terá transmissão ao vivo da TV Globo (para todo o Brasil, exceto Rio Grande do Sul e Minas Gerais) e também do canal Premiere. Ainda é possível assistir online pelo site e aplicativo do Premiere e Globo Play. O Estado fará tempo real da partida.

Escalação de Santos x Vasco

Santos: Vanderlei; Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Diego Pituca, Cueva e Jorge; Soteldo, Rodrygo e Eduardo Sasha.

Vasco deve ir a campo com Sidão; Cláudio Winck, Luiz Gustavo, Ricardo e Danilo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro e Yago Pikachu; Rossi, Yan Sasse e Maxi López.

O Santos inicia a rodada na quarta colocação, com sete pontos enquanto o Vasco tem apenas um e ocupa a lanterna do Brasileirão. A principal atração envolvendo os dois times foi que o clube carioca anunciou na quarta-feira a contratação do experiente técnico Vanderlei Luxemburgo, que embora já tenha sido apresentado, ainda não estará no banco de reservas neste domingo.

O time de Jorge Sampaoli empatou sem gols contra o CSA na última rodada. Depois do duelo com o Vasco, terá pela frente o Atlético-MG, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, e depois fará o clássico com o Palmeiras no sábado.

Já o Vasco terá a semana livre para trabalhar e se adaptar ao trabalho de Luxemburgo. O clube carioca, que empatou por 1 a 1 com o Corinthians na rodada passada, só voltará a campo no domingo que vem, quando irá enfrentar o Avaí, em casa.

Veja os jogos do final de semana

SÁBADO

Angers x PSG (Francês)

Goiás x Ceará (Brasileirão)

Sport x Figueirense (Série B)

DOMINGO

Liverpool x Wolverhampton (Inglês)

Brighton x Manchester City (Inglês)

Barcelona x Getafe (Espanhol)

Real Sociedad x Real Madrid (Espanhol)

Inter x Cruzeiro (Brasileirão)

Atlético-MG x Palmeiras (Brasileirão)

Athletico-PR x Bahia (Brasileirão)

Fortaleza x São Paulo (Brasileirão)

Avaí x CSA (Brasileirão)