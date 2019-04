Santos x Vasco: como assistir ao vivo pela TV e online ao jogo

Um clássico do futebol brasileiro, Santos e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela quarta fase da Copa do Brasil .

É possível assistir a partida ao vivo pela SporTV e pelo aplicativo SporTV Play e o Estado fará Santos x Vasco ao vivo , em tempo real.

O Santos entra em campo pensando apenas na Copa do Brasil. Eliminado pelo Corinthians no Paulistão, o time de Jorge Sampaoli passou pelo Atlético-GO para chegar na atual fase da competição nacional.

Já o Vasco tenta "mudar a chave" e esquecer o Campeonato Carioca. O time de Alberto Valentim perdeu por 2 a 0 no domingo e precisará reverter a vantagem para ficar com o título estadual. Já na Copa do Brasil, a equipe cruz-maltina eliminou o Avaí na rodada passada.

Veja os locais de transmissão dos outros jogos desta quarta-feira

14h00 Nantes x PSG - Campeonato Francês

16h00 Porto x Liverpool - Liga dos Campeões

16h00 Manchester City x Tottenham - Liga dos Campeões

21h30 Fluminense x Santa Cruz - Copa do Brasil

21h30 Chapecoense x Corinthians - Copa do Brasil

21h30 Grêmio x Internacional - Campeonato Gaúcho