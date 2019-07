São Bento anuncia que Régis vai retomar o tratamento contra a dependência de drogas

O São Bento anunciou que o lateral-direito Régis procurou o clube nesta quinta-feira, três dias após desfalcar o time e abandonar a casa de reabilitação onde fazia tratamento contra a dependência de álcool e cocaína, e informou que retornou ao local para continuar a sua recuperação. A equipe de Sorocaba também suspendeu o contrato do jogador até ele terminar o tratamento.

"O Esporte Clube São Bento comunica que nesta quinta-feira, 18, o atleta Régis procurou o clube e informou que deu entrada na casa de reabilitação na data de hoje, a mesma em que o jogador assinou um termo se desligando na semana passada", diz o São Bento na nota. "Régis informou que optou por ficar recluso e não participará das atividades (treinos e jogos) até o momento em que a instituição SUPERA entender que ele está preparado para voltar a sua rotina profissional."

O clube termina a nota dizendo que vai acompanhar o tratamento de Régis e desejou sorte e torcida pela recuperação do lateral-direito.

Em maio, o Estado foi até Sorocaba contar a história do jogador e como estava sua recuperação. Régis, que teve passagem pelo São Paulo, usou cocaína por três anos e consumiu álcool por oito. Ele foi dispensado do São Paulo justamente por causa das faltas aos treinos.

O São Bento, que decidiu lhe dar uma nova oportunidade, é quem paga a casa de recuperação. O clube comunicou que, em razão das faltas do atleta, irá se reunir com ele para tomar as devidas providências. Não está descartada a dispensa do jogador de 29 anos.

Régis já esteve envolvido em várias confusões nos últimos anos. Ele foi preso por brigas, dirigir embriagado e até por tentar invadir um motel.