São Bento anuncia técnico Silas para a vaga do demitido Marquinhos Santos

Silas é o novo técnico do São Bento para a sequência do Campeonato Paulista. O treinador de 53 anos chega a Sorocaba para assumir a vaga deixada por Marquinhos Santos, que foi demitido no domingo após o empate em 0 a 0 com a Ferroviária. O clube ainda não conseguiu vencer no Estadual e é o lanterna na classificação geral, com apenas três pontos somados em três empates. No segundo semestre ainda disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Com passagens por Flamengo e Avaí, Silas começou a temporada comandando o Tubarão no Campeonato Catarinense com a expectativa de levar o clube para as quartas de final, mas somou apenas dois pontos e sofreu quatro derrotas, tendo sido desligado do clube na última semana. Em Sorocaba, o treinador vai encontrar um cenário muito parecido, com o São Bento também em crise e precisando se reinventar para sair da zona de rebaixamento.

O clube que apostou em nomes como Thiago Luís, Alecsandro e Renan tem sofrido para deslanchar dentro de campo e deixou escapar pontos importantes, como os deixados de ganhar nos empates com São Caetano e Ferroviária dentro do estádio Walter Ribeiro. Silas vai assumir o trabalho de Marquinhos Santos, que teve apenas oito vitórias em 30 jogos, além de nove empates e 13 derrotas - um aproveitamento de apenas 36%.

Silas vai ter tempo para trabalhar antes da estreia, que está marcada só para a próxima segunda-feira, contra o Oeste, na Arena Barueri, pela sétima rodada do Paulistão. O treinador tem seis jogos para reverter a situação do clube, com prazo muito apertado. Com 53 anos, ele já trabalhou no Avaí, Grêmio, Flamengo, Náutico, América-MG, Portuguesa, Ceará, Novorizontino e Red Bull Brasil.