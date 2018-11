São Bento bate Coritiba e permanece na Série B do Brasileiro em 2019

Após um ano instável, o São Bento garantiu nesta terça-feira a sua permanência no Campeonato Brasileiro da Série B. O alívio veio com uma ampla vitória por 5 a 2 sobre o Coritiba, em um jogo bastante movimentado no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), pela 35.ª rodada.

Diogo Oliveira, Marcelo Cordeiro, Joãozinho, Francis e Dudu Vieira marcaram para os donos de casa, enquanto que Alecsandro fez os dois gols dos visitantes. Com o resultado, o time sorocabano chega aos 46 pontos e ultrapassa os curitibanos, que têm a mesma pontuação, mas perdem por quatro gols negativos a um no saldo.

Antes do início da partida, os jogadores do São Bento prestaram homenagem ao atacante Daniel, que estava emprestado ao clube pelo São Paulo e foi brutalmente assassinado no último dia 27 de outubro. Eles entraram em campo com um faixa na qual estava escrito "Futebol contra a violência. Jogaremos por você, Daniel".

O jogo começou em ritmo totalmente acelerado e não foi fácil para o torcedor são-bentista assimilar os primeiros cinco minutos. Com apenas 49 segundos de bola rolando, Francis acertou a trave após desvio no meio do caminho e Diogo Oliveira ficou com o rebote para abrir o placar para o São Bento.

A alegria dos donos da casa, no entanto, durou pouco. Aos dois minutos, o árbitro marcou pênalti a favor do Coritiba, por toque de mão do zagueiro Ewerton Páscoa. Alecsandro foi para cobrança, aos quatro, e empatou ao acertar o ângulo do goleiro Rodrigo Viana, que pulou para a esquerda.

Após os gols, os times não sossegaram e mantiveram a intensidade da partida, com ambos criando oportunidades. Então, aos 34 minutos, mais um pênalti foi marcado, desta vez para o São Bento, quando Alan Costa fez falta em Ronaldo dentro da área. Marcelo Cordeiro converteu aos 36. Mas a história se repetiu e Alecsandro empatou de novo para o Coritiba, após receber de Guilherme Parede e finalizar com categoria.

No segundo tempo, os dois times voltaram em um ritmo um pouco mais lento, mais isso não impediu que a rede voltasse a balançar. Aos 19 minutos, Marcelo Cordeiro e Ronaldo tentaram após cruzamento de Diogo Oliveira e bola sobrou para Joãozinho colocar o time paulista na frente.

O Coritiba teve alguns minutos de reação logo após o gol sofrido, mas não teve eficiência e viu o São Bento ampliar aos 32 minutos, com um cabeceio de Francis. O placar foi fechado por Dudu Vieira, que bateu de primeira para marcar o quinto gol são-bentista, aos 42.

O Coritiba volta a campo nesta sexta-feira, quando recebe o Goiás no estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 21h30, pela 36.ª e antepenúltima rodada. O São Bento, por sua vez, vai ao estádio Castelão, em São Luis, para encarar o Sampaio Corrêa, às 19h30 (de Brasília) deste sábado.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 5 x 2 CORITIBA

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Tony, Anderson Salles, Ewerton Páscoa e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Dudu Vieira e Diogo Oliveira (Cléo Silva); Roni (Joãozinho), Francis e Ronaldo (Paulo Vinícius). Técnico: Marquinhos Santos.

CORITIBA - Rafael Martins; Leandro Silva, Thalisson Kelven, Alan Costa e Abner; Escobar (Matheus Bueno), Wellington Simião, Chiquinho (Kady) e Pablo (Nathan); Guilherme Parede e Alecsandro. Técnico: Argel Fucks.

GOLS - Diogo Oliveira, aos 49 segundos, Alcesandro, aos 4 (pênalti) e aos 38, e Marcelo Cordeiro, aos 36 minutos do primeiro tempo; Joãozinho, aos 19, Francis, aos 32, e Dudu Viera, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ewerton Páscoa e Francis (São Bento); Thalisson Kelven, Escobar e Alan Costa (Coritiba).

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS).

RENDA - R$ 28.435,00.

PÚBLICO - 2.169 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).