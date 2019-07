São Bento bate o Criciúma em confronto direto contra o rebaixamento na Série B

Em confronto direto na briga contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o São Bento conquistou um importante resultado ao bater o Criciúma por 1 a 0, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba(SP), pela 13.ª rodada.

Com o resultado, o time da casa chegou aos 12 pontos, mas ainda segue dentro da zona da degola, agora na 17.ª posição. O primeiro fora é justamente o Criciúma, com um ponto a mais.

O jogo era equilibrado na primeira etapa até os 27 minutos, quando o São Bento largou na frente com um golaço. Paulinho Bóia recebeu na ponta esquerda, cortou um marcador, invadiu a área e bateu colocado para deixar os mandantes em vantagem.

O Criciúma apostava nos contragolpes e em jogadas de bola parada, sempre buscando o centroavante Léo Gamalho. No entanto, o time catarinense tinha dificuldade nos passes e não conseguia acionar o camisa 99.

Na segunda etapa, o São Bento seguiu fazendo partida segura e, apesar da tentativa do Criciúma de adotar postura mais ofensiva, conseguiu segurar o resultado sem grandes sustos.

O Criciúma até tinha posse de bola, mas sofria com a falta de criatividade no meio de campo e pouco exigiu do goleiro Gabriel Félix. Sem lances de maior emoção até o apito final, o jogo terminou mesmo com vitória magra da equipe paulista.

Os dois times voltam a campo neste sábado, pela 14.ª rodada da Série B. O São Bento recebe a Ponte Preta em mais uma partida no estádio Walter Ribeiro, enquanto que o Criciúma volta ao estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), para encarar o Operário-PR.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 1 X 0 CRICIÚMA

SÃO BENTO - Gabriel Félix; Marcos Martins, Elton, Wesley e Mansur; Doriva (Fábio Bahia), Vinícius Kiss e Paulinho (Rodolfo); Caio Rangel, Rafael Silva e Paulinho Bóia (Dudu Vieira). Técnico: Doriva.

CRICIÚMA - Luiz; Marcos Vinícius (Maicon), Sandro, Derlan e Marlon; Adilson Goiano (Daniel Costa), Liel e Wesley; Reinaldo, Léo Gamalho e Vinícius (Reis). Técnico: Gilson Kleina.

GOL - Paulinho Bóia, aos 27 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Félix, Paulinho, Rodolfo, Caio Rangel e Rafael Silva (São Bento); Sandro, Derlan, Marlon, Liel, Wesley e Léo Gamalho (Criciúma).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 15.255,00.

PÚBLICO - 2.200 torcedores.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).