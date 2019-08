São Bento bate Paraná de virada e reage na luta contra o rebaixamento na Série B

O São Bento começa a reagir na Série B do Campeonato Brasileiro. Na manhã deste sábado, o time paulista saiu atrás, mas buscou a virada por 2 a 1 para cima do Paraná no estádio Walter Ribeiro, pela 16ª rodada. O resultado acabou frustrando o sonho do time adversário de se aproximar novamente do G-4.

Com o resultado, o São Bento chegou aos 16 pontos e embolou de vez a disputa contra o rebaixamento. Já o Paraná, que conheceu o seu quinto tropeço consecutivo, ficou estacionado nos 23.

O primeiro tempo foi de pouca empolgação em Sorocaba. Com mais volume, o São Bento teve a iniciativa de atacar, mas encontrou dificuldade na criação. No entanto, levou mais perigo do que o Paraná, que tentava jogar no erro do rival. A primeira oportunidade veio em cruzamento de Rodolfo que encontrou Joílson. Ele cabeceou por cima do gol.

O São Bento ainda criou bons lances com Paulinho Bóia, mas não acertou na finalização. Pelo lado do Paraná, o ponto negativo foi a lesão de Luan. O volante sentiu o joelho em dividida com Zé Roberto e precisou ser substituído. Após a alteração, o time visitante se encontrou e abriu o placar com Felipe Neto, aos 41 minutos, após furada de bola de Wesley.

Atrás do placar, o São Bento precisou se soltar e foi com tudo para cima em busca do empate. Aos 45 minutos, Caio Rangel soltou o pé, mas Thiago Rodrigues fez grande defesa para assegurar a vitória parcial. O time de Sorocaba saiu de campo para os vestiários sob protestos.

O São Bento voltou melhor para o segundo tempo e desperdiçou grande chance de empatar aos 18 minutos. Marcos Martins recebeu na direita e cruzou para Minho, livre de marcação, cabecear por cima do travessão. O time sorocabano jogou o Paraná para o seu campo de defesa.

E a pressão acabou dando resultado aos 28 minutos. Fabrício Oya aproveitou a cobrança de lateral e soltou o pé. A bola acabou desviando no zagueiro Wesley e enganando Thiago Rodrigues. O ex-corintiano ainda teve uma chance, logo na sequência, para fazer o segundo, mas mandou para fora.

Mas o São Bento se aproveitou do momento ruim do Paraná em campo para virar a partida. Aos 47 minutos, Zé Roberto levou a melhor para cima de Rodolfo e acionou Minho. O atacante só teve o trabalho de tocar na saída do goleiro para confirmar o triunfo do time paulista.

Na próxima rodada, o São Bento enfrenta o Brasil na terça-feira, às 19h15, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). No mesmo dia, às 20h30, o Paraná recebe o Atlético-GO, no Durival Britto, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 2 X 1 PARANÁ

SÃO BENTO - Gabriel Félix; Marcos Martins, Wesley, Joílson e Mansur; Fábio Bahia (Fabrício Oya), Vinícius Kiss e Rodolfo (Cafu); Paulinho Bóia, Caio Rangel (Minho) e Zé Roberto. Técnico: Doriva.

PARANÁ - Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Eduardo Bauermann, Rodolfo e Fernando Timbó (Juninho); Luan (Jhony Santiago), Luiz Otávio, Fernando Neto e João Pedro; Bruno Rodrigues e Jenison (Ramon). Técnico: Matheus Costa.

GOLS - Fernando Neto, aos 41 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA)

CARTÕES AMARELOS - Mansur e Wesley (São Bento); Fernando Timbó e Luan (Paraná)

RENDA - R$ 21.250,00

PÚBLICO - 2.380 pagantes

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP)