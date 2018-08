São Bento cede empate ao Brasil de Pelotas e vive 2ª decepção seguida na Série B

Depois de uma derrota por 1 a 0 para o Vila Nova em Goiânia, o São Bento esperava se reabilitar jogando em casa, mas não conseguiu. Neste sábado à tarde, após sair na frente, cedeu o empate por 1 a 1 ao Brasil de Pelotas, em duelo realizado no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time paulista chega ao segundo jogo sem vitória e fica com a 12.ª colocação, com 25 pontos. A equipe gaúcha, por sua vez, está bem próxima da zona de rebaixamento, com 22 pontos, em 16.º lugar.

O jogo começou com o time da casa presente no campo de ataque, apostando em jogadas de bola aérea, e a estratégia não demorou a dar resultado. Logo aos sete minutos, Marcelo Cordeiro cobrou escanteio e Ewerton Páscoa subiu na entrada da pequena área para mandar de cabeça para o fundo do gol.

Atrás no placar, o Brasil de Pelotas até conseguiu responder nos primeiros minutos, mas não engrenou e deixou a partida esfriar. Depois de alguns momentos de jogo truncado no meio de campo, a equipe gaúcha teve grande chance aos 37 minutos, quando Éder Sciola recebeu a bola a centímetros da linha do gol, sem goleiro, mas deu uma joelhada e mandou para fora.

O São Bento voltou com uma postura ofensiva para o primeiro tempo e pressionou. Entre o 10º e o 11º minuto teve três finalizações seguidas, mas a bola não entrou. Depois disso, não manteve o ritmo e viu o Brasil crescer a partir dos 16 minutos, após cabeceio de Léo Bahia que acertou a trave direita de Rodrigo Viana.

O gol de empate saiu dos pés de Leandro Camilo, que aproveitou uma bola recebida dentro da área e bateu firme para marcar, aos 39 minutos.

O Brasil de Pelotas volta a campo na próxima terça-feira, às 19h15, para enfrentar o Avaí, no estádio Bento Freitas. O São Bento joga apenas no próximo sábado, dia 18, em duelo com o CSA, às 21 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 1 X 1 BRASIL DE PELOTAS

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Tony (Lucas Farias), Ewerton Páscoa, Anderson Salles e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Dudu Vieira e Diogo Oliveira; Branquinho (Roni), Ricardo Bueno (Ronaldo) e Cléo Silva. Técnico: Marquinhos Santos.

BRASIL DE PELOTAS - Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Rafael Dumas e Tiago Cametá; Leandro Leite, Itaqui, Valdemir (Maicon Assis), Lourency e Pereira (Mossoró); Luiz Eduardo (Léo Bahia). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Ewerton Páscoa, aos oito minutos do primeiro tempo, e Leandro Camilo, aos 39 do segundo.

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

CARTÕES AMARELOS - Ewerton Páscoa e Diogo Oliveira (São Bento); Rafael Dumas, Mossoró, Luiz Eduardo e Itaqui (Brasil de Pelotas).

RENDA - R$ 31.395,00.

PÚBLICO - 2.289 torcedores.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).