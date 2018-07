São Bento chega às semifinais da Série C e garante acesso à Série B

O São Bento confirmou seu favoritismo, chegou às semifinais da Série C e garantiu o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série B de 2018. Na noite deste domingo, o time de Sorocaba (SP) empatou sem gols com o Confiança-SE, no estádio Walter Ribeiro, pelo jogo de volta das quartas de final, e carimbou sua vaga mesmo porque tinha vencido por 2 a 0 na ida em Aracaju.

O seu próximo adversário vai sair do confronto entre CSA e Tombense que vão definir o último semifinalista da Série C nesta segunda-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió. No primeiro jogo, no interior de Minas Gerais, o time alagoano ganhou por 2 a 0. Agora pode perder em casa por até um gol de diferença.

Este é o segundo acesso consecutivo do São Bento, que ano passado subiu da Série D. Nos últimos dois anos também se manteve dentro da elite paulista, sempre sob o comando do técnico Paulo Roberto Santos.

Será a primeira participação do time paulista na Série B dentro do novo formato de competições nacionais criado em 2003. Antes tinha participado na década de 1980, nas temporadas de 1981 e 1983.

MUITA TENSÃO

Como era esperado, o jogo em Sorocaba foi muito tenso. O São Bento priorizava a marcação para manter a vantagem conquistada no Batistão. O Confiança até tentou acuar o time paulista, mas não teve êxito em furar o bloqueio defensivo, sem infiltrações e finalizações.

No segundo tempo, o jogo foi disputado em alta velocidade. Mesmo preocupado na defesa, o São Bento foi perigoso nos contra-ataques. No final, houve muita festa com o empate e o acesso.

A outra semifinal já está definida e será entre Sampaio Corrêa e Fortaleza. O primeiro jogo ocorrerá na capital cearense e o segundo em São Luis. O Sampaio é o dono da melhor campanha. Mas os critérios não mudam, inclusive com gol marcado fora de casa servindo como critério de desempate.

Confira os jogos de volta das quartas de final da Série C:

Sábado

Sampaio Corrêa 1 x 1 Volta Redonda (ida 1 x 0)

Tupi 1 x 0 Fortaleza (ida 0 x 2)

Domingo

São Bento 0 x 0 Confiança (ida 2 a 0)

Segunda-feira

20h30 - CSA x Tombense (ida 2 a 0)